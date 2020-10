Stiri pe aceeasi tema

- Timiș: "Terapia intensiva este plina, nu mai poate primi pacienți" #covid19 Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timiș este deja plina și nu mai pot fi internați pacienți cu o forma grava de COVID-19. Seful Secției Infecțioase 2, Virgil…

- Un pacient confirmat cu noul coronavirus a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 6 al al Spitalului de Neurochirurgie din Iași. La fața locului au ajuns echipajele de criminaliști, scrie ziarul Buna Ziua Iași.Barbatul in varsta de 55 de ani era internat in secția de Terapie Intensiva laNeurochirurgie,…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…

- O zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata, sustine medicul timisorean specialist in boli infectioase Virgil Musta, noteaza Agerpres. Acesta a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate impotriva bolii,…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…

- Eugen Pop, de 64 de ani, s-a autoizolat recent la casa parinteasca dintr-o comuna din județul Cluj, Recea Cristur. E stabilit in Galați de peste 40 de ani și-a venit la Cluj sa se opereze, fiind diagnosticat cu Sars-Cov-2. A stat 9 zile in secția de Anestezie și Terapie Intensiva la Spitalul de Boli…

- La secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia s-au realizat o serie de investiții in urma carora toate paturile au fost dotate cu prize de oxigen, importante pentru pacienții confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. De asemenea,…