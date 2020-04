Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 21:00 Secretarul de stat Ionel Oprea a confirmat pentru G4Media ca Mircea Macovei va reveni in funcția de director medical al Spitalului Județean Suceava dupa ce acesta s-a vindecat de coronavirus. Macovei a invocat un ordin fals de ministru pentru a-și chema colegii la serviciu, deși unii erau…

- Potrivit surselor din spital, medicul ortoped a avut o forma destul de grava de coronavirus, dar a reușit sa o depașeasca cu bine. Generalul maior in rezerva Ionel Oprea, care a fost trimis la Suceava pentru a gestiona situația spitalului, a confirmat ca Mircea Macovei isi va relua functia…

- Potrivit SuceavaLive.ro, Mircea Macovei se va intoarce la munca in 23 aprilie. „Am purtat discuții cu domnul doctor Macovei. L-am intrebat in ce dispoziție se afla, daca se intoarce sau nu, pentru ca noi avem niște militari care suplinesc anumite funcții. Daca cei care au fost bolnavi se intorc la munca,…

- Acesta se infectase cu coronavirus, insa s-a insanatoșit și e așteptat de generalul trimis de Ministerul Sanatații la Suceava, Ionel Oprea, la serviciu chiar de maine. Medicii sunt nemulțumițiUnul dintre cei oamenii considerați de medicii suceveni artizani ai haosului din zilele in care Suceava a devenit…

- Managementul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta Suceava se afla intr-o lupta contra cronometru pentru a suplini lipsa de personal medical, in contextul in care 252 de teste COVID-19 in randul angajatilor din institutia sanitara sunt pozitive sau incerte, a declarat colonelul medic Daniel…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan și subprefectul Laura Morar, au inițiat azi 08.04.2020 doua ședințe operative la sediul Direcției de Sanatate Publica Suceava și la Spitalul Județean de Urgența. Impreuna cu ministrul secretar de stat Generalul-maior in rezerva Ionel Oprea, coordonator…

- Metodele cazone ale generalului in rezerva Ionel Oprea au determinat personalul sanitar al Spitalului Județean Suceava sa riposteze. ”Daca voiam sa marșaluim in șir ne faceam soldați, nu medici”, i-au spus ei ministrului Nelu Tataru. Dincolo de situația punctuala de la Suceava, mai multe surse vorbesc…

- Spitalul Județean de Urgența Suceava a comandat la Ministerul Sanatații, prin Crucea Roșie, un aparat de testare tip PCR pentru medici și intregul personal al spitalului, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc. ”Directorul Florin Filip a trimis nota de comanda și a avut…