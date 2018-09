Stiri pe aceeasi tema

- Gest inedit facut de parinții unor copii de la o gradinița din Craiova. In loc de flori pentru educatoare, parinții au facut donații pentru prima clinica de oncologie de copii din Romania care s-ar putea construi in viitor. In schimbul donațiilor, copii au primit cate un tricou care va fi noua uniforma…

- Un copil doi ani din Sopot, județul Dolj, a disparut joi seara (30 august). Copilul este cautat de polițiști și de jandarmi. Tatal micuțului plecase cu trei din cei cinci copii la camp, iar mama a ramas cu doi copii acasa. UPDATE: Copilul a fost gasit teafar in aceasta dimineața. Intr-un moment de neatenției…

- Medicii vor veni din ușa in ușa in județele din Moldova pentru a convinge parinții sa-și vaccineze copiii. O campanie de vaccinare door-to-door va fi demarata de Ministerul Sanatații in Iași și restul județelor din Moldova pentru combaterea rujeolei și a altor afecțiuni, pentru ca rata de imbolnaviri…

- Copila, de cinci ani, din raionul Sângerei, intoxicata cu pastile de Paracetamol si transportata cu elicopterul SMURD în România a decedat. Potrivit medicilor, moartea sa a survenit, duminica, în jurul orei 11:00, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii "Grigore…

- Romania viitorului crește cu tristețe in glas și cu lacrimi pe obraz. Sunt noi generații de sacrificiu, copii care au unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate. Cei mai multi au ramas acasa in grija rudelor pana la gradul patru.

- Date alarmante. In Romania mor, anual, aproximativ 1.500 de copii cu varste mai mici de un an. Cele mai multe decese sunt inregistrate in mediul rural. Iar principalele cauze sunt saracia și lipsa de educație. Parinții micuților nu ii duc la spital.Județele cu cele mai multe decese ale nou-nascuților…

- Medicul stomatolog Ciprian Deaconu, din Ramnicu Valcea, vorbeste despre obiceiurile nesanatoase ale romanilor, dar si despre beneficiile tehnologiilor de ultima generatie in tratamentele stomatologice si despre garantia de zece ani pe care le-o ofera pacientilor pentru lucrarile sale. Ofera inclusiv…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, s-a deplasat din nou, joi, la frontiera cu Mexicul, la Tucson, in statul Arizona, pentru a se intalni acolo cu copii despartiti de parintii lor migranti fara acte in regula, un simbol al crizei migratiei in curs de desfasurare in SUA, informeaza AFP. …