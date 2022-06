Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum banuim noi, v-ați obișnuit cu celebra Oana Zavoranu, care revine in atenția opiniei publice, și tot printr-un scandal. Totul ar fi plecat de la un scandal cu fostul administrato al clinicii pe care vedeta o deține. Este vorba de manager al Spitalului Colțea, Ioan Bogdan Furtuna. Conform surselor…

- Lovitura dura pentru Oana Zavoranu! Vedeta și avocatul Silviu Ionuț Calin au fost trimiși in judecata de procurorii DNA pentru șantaj. Frumoasa bruneta este acuzata ca l-a șantajat pe medicul Bogdan Furtuna pe baza unor fapte nereale, iar medicul trebuia sa semneze o declarație de recunoaștere a unei…

- Wimbledon 2022, zguduit de scandalul cazurilor de Covid-19. Ediția din acest an a marelui turneu de Grand Slam este, probabil, cea mai zbuciumata din istoria de 145 de ani a competiției. Organizatorii au decis interzicerea participarii sportivilor din Rusia și Belarus, in contextul razboiului din Ucraina.…

- Scadalul care s-a iscat la petrecerea burlacilor organizata pentru Florin Salam pare sa fi fost de ajuns pentru a provoca o noua desparțire intre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Reporterii Antena Stars au informații care intaresc varianta unei rupturi intre cei doi, la scurt timp dupa ce afaceristul…

- Deputații socialiști din cadrul Adunarii Populare din Gagauzia solicita organizarea unui referendum republican privind interzicerea panglicii Sfantului Gheorghe pe teritoriul R.Moldova. Parlamentarii regionali din partea PSRM au criticat acțiunile autoritaților, numindu-le drept josnice. Fii…

- Scandal total in filiala AUR din Buzau. Fostul deputat al Aliantei - Nicolae Roman, acum parlamentar independent isi exprima pozitia fata de noul sau statut, zvonurile legate de demisia sa din partid si "caracterul" celor care au incercat sa-l elimine.

- Oana Zavoranu, in varsta de 48 de ani, a surprins pe toata lumea cu anunțul sau facut in urma cu cateva zile, acela ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din anul 2024. Actrița vrea sa duca acest la plan la bun sfarșit și are de gand sa fie candidat independent. Dupa ce a primit mai multe…