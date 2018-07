Cand cei 12 copii au ramas blocați in peștera inundata din Thailanda, medicul anestezist Richard Harris, din Australia, și-a abandonat vacanța și s-a oferit sa ajute echipele de salvare. Acesta a stat timp de trei zile in peștera alaturi de baieți, pentru a avea grija de sanatatea lor. Sub indicațiile lui, cei mai slabiți copii au fost scoși primii din peștera, relateaza BBC.