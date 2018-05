Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat Romania si Lituania in dosarul inchisorilor secrete ale CIA.(Console si accesorii gaming) Țara noastra a fost gasita vinovata de incalcarea drepturilor unui detinut din acest centru.(CITEȘTE ȘI: CE LUCRURI INGROZITOARE ASCUNDEA FAMILIA BAIEȚELULUI…

- Azi-noapte a avut loc un accident șocant in Capitala. Incidentul a avut loc din cauza unui șofer beat. (Console si accesorii gaming) Azi-noapte, un șofer circula pe DN1 și se indrepta dinspre aeroport catre București. Barbatul conducea un autotursim Audi și avea viteza. Acesta a intrat intr-o alta mașina.…

- Dan Negru a scris un mesaj dur pe Facebook, legat de accidentul din Ungaria in care și-au pierdut viața 9 romani. Prezentatorul tv a vorbit despre situația din țara noastra și despre faptul ca la noi nu exista urmari. El a dat exemplul unei tragedii din Statele Unite ale Americii, care a dus la anumite…

- Primariile din cele trei sate din județul Mureș, de unde provin cei 9 romani care au murit in accidentul din Ungaria, s-au mobilizat și cauta soluții pentru copiii ramași orfani. Autoritațile vor sa ii ajute și se fac anchete sociale pentru a vedea daca rudele ramase in viața au nevoie de ajutor ca…

- Ancheta este in plina desfasurare in cazul tragediei care a avut loc in Ungaria, unde 9 romani din Mures si-au pierdut viata. Noi detalii șocante au ieșit la iveala. Soferul microbuzului in care se aflau transmitea live pe Facebook si nu si-a dat seama ca nu mai este pe autostrada, asa ca a intrat in…

- Tatal șoferului care a provocat accidentul in Ungaria, in urma caruia au murit noua oameni, este devastat. El spune ca fiul sau avea mare experiența, parcurgand sute de mii de kilometric. Citește și: Care au fost ultimele cuvinte ale pasagerilor inainte ca microbuzul in care erau sa se izbeasca de camion…

- Medicul oftalmolog Monica Pop a recunoscut, in cadrul unei emisiuni tv, ca este foarte directa. Are o fire vulcanica și spune verde in fața ce gandește, dar recunoaște ca a pierdut mulți prieteni din aceasta cauza. Chiar și atunci cand iubește, ea spune ca devine „extrem de violenta”. „Cred ca intr-o…