Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al Andreei Antonescu a rupt tacerea. Tatal mezinei vedetei a vorbit, pentru prima data de la desparțire, despre relația lor actuala, dar și despre cum reușesc sa iși creasca fetița impreuna, deși s-au separat.

- Andreea Popescu a oferit primele declarații dupa ce a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro despre naștere, dar și despre bebelușul sau, Alexie. Soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa nasca prin cezariana, de urgența, azi noapte.

- Andreea Popescu a nascut! Vedeta a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau, un baiețel pe nume Alexie. Azi noapte, soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa faca cezariana, de urgența, pentru ca bebelușul a dorit sa vina mai devreme pe lume! Chiar inainte sa intre in sala de nașteri, Andreea Popescu…

- Oana Roman a facut primele declarații despre cearta cu sora ei. Ce a spus vedeta despre Catinca Roman, dupa ce designerul ar fi mințit ca o vizita pe mama ei, Mioara Roman. Ce a marturisit fiica lui Petre Roman, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In urma cu o zi, Andreea Popescu a ajuns de urgența la spital, dupa ce a avut simptome care anunțau nașterea. Dupa ce medicii i-au spus ca totul a fost o alarma falsa, vedeta se pregatește, in continuare, de venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

- A facut-o celebra, iar acum spune "adio". Gina Pistol a oferit și primele declarații, dupa ce și-a anunțat retragerea din televiziune. Motivul a fost unul clar. Vedeta vrea sa petreaca mai mult timp alaturi de familie, și mai ales de micuța Josephine. Ce declarații a facut Gina Pistol, in urma cu puțin…

- Ella Tina a ramas fara geanta seara trecuta, dupa o ieșire in club. Bruneta a fost jefuita in momentul in care a mers la baie alaturi de o prietena. Vedeta face primele declarații și spera sa-și recupereze bunurile de mare valoare, dar și hoțul sa plateasca pentru fapta comisa.