Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, Alexandru Calancea, a declarat, joi, ca tot personalul unitatii medicale va fi reinstruit pentru standardul anti-mita, dupa ce saptamana trecuta a fost arestata sefa Sectiei de Oncologie, care este cercetata penal pentru ca a cerut mita pacientilor…

- Inregistrarile video realizate de anchetatori in perioada in care au monitorizat-o pe șefa secției Oncologie a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Anca Dumitrovici Ababneh, arata ca medicul primea bani de la pacienții cu cancer sau de la membri ai familiilor acestora la…

- Inregistrarile video facute de anchetatori in cazul șefei Secției Oncologie de la Spitalul Județean din Suceava arata ca medicul primea diferite "atenții" de la bolnavii de cancer sau familiile lor la fiecare 10-15 minute, scrie Monitorul de Suceava. In doar 7 zile, dr. Anca Ababneh Dumitrovici a primit…

- Inregistrarile video realizate de anchetatori in perioada in care au monitorizat-o pe șefa secției Oncologie a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Anca Dumitrovici Ababneh, arata ca aceasta primea bani de la pacienții cu cancer sau de la membri ai ...

- Investigațiile ofițerilor de la Serviciul Județean Anticorupție in privința medicului-șef al secției Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Anca Dumitrovici Ababneh, au pornit de la denunțul familiei unui pacient care a murit de cancer și al unui pacient…

- Investigațiile ofițerilor de la Serviciul Județean Anticorupție in privința medicului-șef al secției Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Anca Dumitrovici Ababneh, au pornit de la denunțul familiei unui pacient care a murit de cancer și ...

- Conditionarea actului medical de plata informala este o practica inacceptabila, pe care Colegiul Medicilor din Romania o condamna cu fermitate, a afirmat sambata presedintele CMR, Daniel Coriu, transmite Agerpres.ro. Precizarile acestuia vin in contextul informatiilor care fac referire la ancheta demarata…

- Un centru oncologic, in cadrul caruia persoanele diagnosticate cu cancer vor putea beneficia de servicii medicale complexe, ar urma sa fie construit in Zalau. In acest sens consilierii județeni au apropat in cadrul sedinței de astazi – 29 noiembrie un proiect de hotararea cu privire la aceasta investiție.…