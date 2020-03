Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie, a declarat la Digi24 ca odata cu creșterea capacitații de testare, numarul infecțiilor cu coronavirus va crește, iar pana la finalul lunii aprilie este posibil sa avem peste o mie de cazuri zilnic de COVID-19. „Odata cu marirea capacitații…

- Au fost inregistrate alte 144 de noi cazuri de imbolnavire, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 25 martie, in Romania au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București,…

- Veste trisa . Primele decese IN ROMANIA. DOI pacienti infectati cu COVID-19 AU MURIT. 66 de noi cazuri de imbolnavire Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de…

- Dupa ce au fost multe cazuri de infecție cu COVID-19 in ultima vreme, au aparut intr-un final și vindecari in Romania. Potrivit autoritaților, mai mulți romani au inceput sa se vindece de coronavirus. Cați pacienți sunt considerați vindecați de coronavirus, in Romania UPDATE 21 martie – 13:00: Din cele…

- Pana astazi, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID 19 coronavirus prezinta o stare generala buna, cu exceptia…

- In Romania sunt confirmate 47 de cazuri de coronavirus, iar bilantul creste de la o ora la alta. Dintre acestea, 7 sunt persoane care au intrat in contact cu barbatul internat la Spitalul MAI. In Bucuresti exista 20 pacienti cu Covid-19, iar la nivel national 7 pacienti s-au vindecat.

- Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie, a precizat ca cetațenii care au avut coronavirus sunt imuni, motiv pentru care nu mai exista pericol ca boala sa revina. Insa acesta nu a exclus ca au fost cazuri in China, unde boala a revenit, in special cu privire la cei care au probleme…