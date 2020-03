Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Bucuresti. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie de 58 ani, asistent medical la Spitalul ‘Dimitrie Gerota’, si un tanar de 24 de ani, inginer horticol la ADP Sector 4. Ambii sunt contacti ai unor…

- (UPDATE, ora 18:30) Creste numarul cazurilor de infectari cu coronavirus confirmate in Romania. O femeie de 26 de ani Bucuresti este cel mai recent caz confirmat de coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Femeia se afla in autoizolare din 9 martie, iar in prezent este internata la Spitalul…

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel explica faptul ca in prezent in Romania circula peste 300 de virusuri care se localizeaza in aparatul respirator, iar noul coronavirus afecteaza plamanii, datele aratand ca pana la 10 la suta dintre cazurile grave raman cu sechele. Streinu-Cercel afirma ca cei…

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Numarul de rezervari pentru vacantele din Romania ar putea creste cu pana la 35% in aceasta primavara, avand in vedere incidenta cazurilor de coronavirus in Europa, ceea ce va duce la majorarea preturilor la sejururi cu 10% - 15%, estimeaza specialistii unei platforme online de turism. In viziunea reprezentantilor…

- Majoritatea șoferilor români considera ca ar fi benefica publicarea anuala, cu titlu informativ, a unor prețuri de referința pe piața reparațiilor auto de catre o autoritate competenta, arata un studiu realizat de catre IRES pentru Uniunea asiguratorilor și reasiguratorilor din România (UNSAR).…