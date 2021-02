Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Național „Matei Balș”, a explicat ca avem nevoie de un proces de educație care sa continue, mai ales avand in vedere ca e greu de spus cat va mai dura pandemia de COVID-19.

„Sigur ca, indiferent cate masuri ne-am lua, nu sunt niciodata suficiente. Sunt doua componente care vin cumva in plus și ar trebui sa ajute sau sa echilibreze lucrurile. E vorba de vaccinare in primul rand – știu ca sunt inca discuții ca nu s-a facut suficient de repede, dar, totuși, persoanele vulnerabile din randul profesorilor, parinții elevilor, care de asemenea…