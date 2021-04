Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului "Matei Bals", considera ca, in cazul actorului Alexandru Arsinel, faptul ca a fost vaccinat l-a ajutat sa nu dezvolte o forma grava de COVID-19.

- Aproape 92.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 130 de reactii adverse. Intr-unul din cazuri, a fost vorba despre o reactie severa, persoana respectiva fiind ulterior externata, in stare buna, a anuntat, miercuri, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor…

- Cunoscutul actor a povestit cum se simte la doua luni de la vaccinare. Directorul Teatrului de revista „Constantin Tanase” din Capitala a oferit cateva detalii despre starea sa de sanatate. Alexandru Arșinel, marturii despre starea de sanatate la doua luni de la vaccinarea anti-COVID-19 Cunoscutul actor…

- Alexandru Arșinel, in varsta de 81 de ani, trece prin momente cumplite. Actorul și soția sa au fost diagnosticați cu Covid. Cei doi s-au vaccinat cu Pfizer in urma cu doua luni. In prezent, amandoi se afla internați intr-un spital din Capitala.

- Inca un pacient care se afla in pavilionul de la Institutul „Matei Bals” afectat de incendiul din 29 ianuarie si care a fost transferat ulterior la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Capitala a murit. Este vorba de un barbat de 68 de ani, cu o forma severa de COVID-19 si afectiuni asociate.