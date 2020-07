Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat cat timp va mai fi nevoie sa purtam maștile de protecție in mod obligatoriu in spațiile inchise. Premierul susține ca aceasta masura va fi pastrata „cat timp va fi necesar”, asemenea celorlalte masuri de protecție sanitara impuse pana la acest moment in contextul epidemiei de…

- Masca de protecție a devenit o nevoie in randul majoritații oamenilor. Aceasta este recomandata ca un factor de aparare impotriva virusurilor. Mai mult, masca de protectie poate fi utila și impotriva alergiei la ambrozie.

- Devine masca de protecție obligatorie și in interiorul autoturismului? Anunțul a fost facut de catre ministrul Sanatații, Nelu Tataru, in urma cu puțin timp! Ce declarații a facut acesta?

- Pandemia le-a dat idei unor start-up-uri, care au creat gadgeturi care te protejeaza de coronavirus. Masca de protectie SMART se conecteaza la telefonul mobil si proprietarul este notificat cand trebuie sa schimbe filtrele de aer.Coronavirusul a schimbat complet felul in care traim. Tot mai…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca romanii trebuie sa știe ca maștile de protecție trebuie schimbate dupa maximum patru ore pentru ca altfel se transforma intr-un real pericol pentru sanatatea celor care le poarta....

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii, joi, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, la o zi dupa ce a anuntat relaxarea masurilor anti-COVID 19, dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta. Principalele declaratii ale sefului statului: Seful statului participa, joi, la videoconferinta Consiliului…

- Masca devine un accesoriu obligatoriu in spațiile publice inchise și in transportul in comun incepand cu 15 mai. Anunțul facut chiar astazi de șeful statului aduce insa și o veste buna: dupa aceasta data, autoritațile vor ridica parțial restricțiile de circulație,

- Mai multi romani din Grecia au postat pe retelele de socializare cateva poze din care reiese ca pretul unei masti de protectie ajunge si la 4,65 de euro, adica aproape 23 de lei in bani romanesti. Pana acum se dovedeste ca in Grecia intalnim cel mai ridicat pret la masti. Am scris in alte articole…