Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au decis reținerea pentru 24 de ore a chirurgului din Timișoara acuzat ca și-a batut fiul. Medicul era cercetat inițial pentru fapta de rele tratamente acuzate minorului, incadrarea juridica fiind schimbata in lovire și alte violențe. Va reamintim ca medicul este acuzat ca, vineri, și-a…

- Un chirurg din Timișoara este acuzat ca și-a batut cu bestialitate propriul copil, pana cand la bagat in spital. Incidentul s-a petrecut vineri, in data de 8 noiembrie, dupa ce baiatul in varsta de 13 ani s-a intors de la școala, fiind agresat fizic din pricina notelor primite la școala, scrie renasterea.ro.…

- Daca ar exista o culegere de proverbe ilustrate, la zicala “Naravul din fire n-are lecuire” ar trebui sa apara poza unui doctor din Timișoara. Il cheama... The post Exclusiv! Un medic din Timișoara și-a batut copilul pana l-a bagat in spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un copil in varsta de 11 ani din comuna Metes, judesul Alba, a fost batut sambata seara cu un cablu metalic chiar de unchiul sau, pentru ca ar fi furat 200 de lei. Barbatul a fost retinut de politie pentru violenta in familie.

- Polițiștii din Sebeș l-au reținut pe un barbat care și-a batut mama. Femeia a ramas internata in spital, iar fiului ei i-a fost intocmit dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Sebeș, la data de 18 octombrie 2019, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de…

- Ziarul Unirea Doi tineri din Șibot și-au batut un consatean pana l-au bagat in spital. Au fost reținuți pentru violare de domiciliu și lovire Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au reținut doi tineri care sunt cercetați pentru violare de domiciliu și lovire sau alte violențe. Aceștia ar…

- La data de 3 octombrie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Rovinari au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 29 de ani, din orașul Rovinari, banuit de savarșirea infracțiunii de vatamare corporala. Din cercetarile…

- Un tanar, de 29 de ani, din orașul Rovinari, banuit de savarșirea infracțiunii de vatamare corporala, a fost reținut joi de oamenii legii. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in cursul aceleiasi zile, tanarul, pe fondul unui conflict spontan, ar fi exercitat acte de violenta…