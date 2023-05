Stiri pe aceeasi tema

- Medicul ieșean acuzat ca a folosit stimulatoare cardiace de la cadavre pentru pacienții sai a scapat de dupa grații. Dan Tesloianu a fost plasat in arest la domiciliu, dupa decizia pronunțata vineri seara de Curtea de Apel București.

- Medicul cardiolog din Iași a ajuns in atenția tuturor dupa ce s-a aflat ca refolosea stimulatoare cardiace, pe care le lua de la cadavre. In cazul sau, Curtea de Apel București a decis sa ramana in arest preventiv inca 30 de zile. Dan Telșoianu a fost arestat in luna februarie a acestui an.

- Medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, a fost plasat in arest la domiciliu in urma deciziei de joi a Tribunalului Bucuresti, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva…

- Medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, a fost plasat in arest la domiciliu in urma unei decizii pronuntate, joi, de Tribunalul Bucuresti.

- Apar noi detalii despre practicile cardiologului din Iași acuzat ca le implanta pacienților stimulatoare luate de la persoane decedate. Judecatorii care au decis ca Dan Tesloianu trebuie sa ramana in arest pe durata anchetei precizeaza in motivarea hotararii lor ca doctorul scria in fișele pacienților…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, vineri, ca medicul cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, acuzat ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, sa ramana in arest preventiv. CAB a respins ca nefondata contestatia depusa de medic, fiind mentinuta decizia Tribunalului…

- Cardiologul Dan Tesloianu a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile in dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la cadavre. Decizia instantei nu este definitiva, insa este executorie, prin urmare medicul va fi dus in Arestul Politiei. Medicul a facut contestație Masura preventiva a fost contestata…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre.