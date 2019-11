Curtea de Apel Iasi a pus punct unuia dintre cele mai cunoscute dosare de malpraxis din ultimii ani, de la Iasi. Reputatul medic pediatru Bogdan Savu, de la Spitalul Clinic de Copii „Sfanta", a fost obligat sa achite, alaturi cu unitatea medicala, daune morale de 200.000 de euro si daune materiale de 16.000 de euro, dupa ce, in 2008, doctorul a ars penisul unui bebelus, in timpul unei proceduri. Decizia Curtii de Apel vine dupa ce, acum un an, Judecatoria Iasi stabi (...)