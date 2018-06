Medicover isi va muta la inceput de 2019 toate birourile in cladirea The Bridge 2 unde a inchiriat o suprafata de 4.500 mp

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa prima pozitie in Uniunea Europeana, cu cele mai multe ferme de pe teritoriul tarii, noua din zece ocupand insa o suprafata mai mica de 5 hectare, arata un raport publicat joi de Eurostat - biroul de statistica al Uniunii Europene. O treime din fermele Uniunii Europene s-au…

- Medicover, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private si de diagnostic din Romania, a anuntat ca isi va muta sediul central al firmelor sale in al doilea turn de birouri din proiectul The Bridge, amplasat in zona Orhideea a Capitalei. Medicover va plati proprietarilor cladirii peste…

- Comisia pentru Agricultura din Camera Deputatilor a dezbatut proiectul de lege privind vanzarea terenurilor agricole si a modificat textul adoptat, in luna martie, de Senat. Noile reguli fac aproape imposibila cumpararea terenurilor agricole de catre cetatenii straini. Noua lege a vanzarii terenurilor…

- Lucrarile la cel de-al patrulea imobil office din totalul de sase pe care le va include proiectul mixt Openville Timisoaras au inceput. United Business Center 0 (UBC 0) va fi cea mai inalta cladire de birouri din Romania: 155 m și 27 de etaje și va oferi o panorama spectaculoasa asupra orasului din…

- De lucrare se va ocupa compania de project management si consultanta in constructii Vitalis Consulting. Oficialii Vitalis Consulting nu au confirmat informatia privind transformarea cladirii in imobil de birouri. Decizia vine pe fondul unei efervescente crescute pe piata de birouri din Romania, dar…

- Aerogara Aeroportului (Inter)National Maramures trece printr-un proces de renovare in vederea deschiderii intr-un orizont de timp inca neconturat. Din 2016 curg promisiunile din partea presedintelui CJ Maramures – Gabriel Valer Zetea si a dlui Dorin Buda, directorul aeroportului, de reluare a activitatii…

- Pentru plata de catre Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a SRI a pensiilor speciale Statul a scos din buzunar nu mai putin de 585 milioane de lei in anul 2017, cu peste 41% mai mult decat in 2016. Pensia speciala medie, platita de Casa de Pensii a SRI in 2017, a depasit 5100 de lei brut si este cu 22%…