Stiri pe aceeasi tema

- Concurenți de excepție incep sa se dezvaluie incepand din aceasta seara, la Antena 1, in cel de-al zecelea sezon X Factor, iar jurații vor afla ce grupe vor primi! Suprizele se țin lanț atat pentru jurați, cat și pentru cei de acasa, care vor avea parte in aceasta saptamana de o dubla premiera - astazi…

- MediCOOL, cel mai nou proiect Antena 1, a avut premiera pe 29 august 2021, de la ora 15. Medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala.

- Ștefan Banica a facut dezvaluirile pe care le aștepta toata Romania. Cel mai tare show de talente X Factor bate la ușa, iar premiera noului sezon va avea loc luni, 6 septembrie, la Antena 1. Celebrul jurat al emisiunii a dezvaluit la Neatza intre cine se va da batalia muzicala din acest an. Ștefan Banica,…

- Jurata X Factor Loredana Groza incepe in forța cel de-al zecelea sezon X Factor dupa ce a reușit sa adune in echipa sa mai mulți concurenți in care iși pune toata increderea! Cel de-al zecelea sezon incepe cu o doza dubla de emoție, luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena…

- MediCOOL, cel mai nou proiect Antena 1, a avut premiera astazi, 29 august 2021, de la ora 15. Doi doctori COOL, cu experienta, traduc pe intelesul tuturor, informatiile esentiale: doctorul Mihai Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, si doctorul Alexandru Meroiu, medic stomatolog,…

- Cel mai nou sezon al emisiunii Acces Direct revine din 6 septembrie, la Antena 1. Cu cele mai tari subiecte, in exclusivitate, Mirela Vaida le da intalnire telespectatorilor in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16:30, la Antena 1.

- Antena 1 anunța un nou sezon Insula Iubirii! Cuplurile doritoare sa participe in emisiune sunt invitate sa se inscrie la casting. Cupluri care nu iși vad viața altfel decat impreuna, dar și tineri dornici de distracție și cu putere de seducție, care nu sunt inca intr-o relație, sunt așteptați sa se…

- Filmarile de la Asia Express sunt in toi, iar vedetele au inceput deja sa faca primele declarații. Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, au scos la iveala detalii neștiute din culisele show-ului de aventura, de pe Antena 1. Celebrul chef compara o zi din Asia Express cu ”un an la București” dar mai…