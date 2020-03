Medicilor de familie li se solicită maximă atenţie în lupta anti-COVID-19 RESITA – Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin face un apel catre medicii de familie din judet sa monitorizeze si sa consulte cu maxima atentie persoanele care se afla in autoizolare, dupa ce au calatorit in alte state afectate de noul coronavirus! Aceste persoane se afla și vor intra in continuare in evidența medicilor de familie, care trebuie sa-i consulte, urmand ca in final sa le elibereze adeverința necesara de ieșire din starea de autoizolare care le va servi la acordarea concediului medical. In cazul in care exista persoane pe listele medicilor de familie care prezinte simptome… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

