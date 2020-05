Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, marti, ca in fiecare unitate de invatamant va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire, dar si procesul de examene nationale, conform Agerpres.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anuntat ca profesorii peste 65 de ani și elevii cu parinți peste aceasta varsta nu vor avea interzis in școli pentru pregatirea in vederea Evalurii Naționale și a Bacalaureatului. Ministrul a facut acest anunt supa ce Institutul Național pentru Sanatate Publica(INSP)…

- Monica Anisie, ministrul Educației: copii care vor veni la ore vor purta masca data de școala. Vor fi cel mult 10 in clasa! Ministrul Educației a prezentat joi seara procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a…

- Ministrul Educației a confirmat luni dupa-amiaza decizia anunțata de președintele Klaus Iohannis : cursurile se vor relua abia la toamna. Monica Anisie a adus precizari esențiale legate de modalitatea in care situațiile elevilor vor fi incheiate de catre profesori in acest an școlar, in lipsa notelor…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat luni ca elevii din anii terminali vor putea reveni in unitatile de invatamant pe data de 2 iunie, doar pentru doua saptamani, fiind permis accesul pentru maximum zece elevi in sala de clasa. ‘In ceea ce priveste reluarea activitatilor in cadrul…

- Mai multe asociații de elevi au replicat la adresa Monicai Anisie, Ministrul Educației, dupa ce aceasta a decis ca orele online sa fie obligatorii, iar o posibila revenire in școli a elevilor ar putea avea loc in lunile de vara.

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anunțat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca examenele naționale din acest an, respectiv evaluarea naționala de la clasa a VIII-a și bacalaureatul, nu vor cuprinde subiecte din materia aferenta semestrului al II-lea.Elevii vizați vor ...

- Scoli INCHISE in Romania. Ministrul Educatiei anunta pana cand mai stau acasa elevii Ministrul Educatiei a anuntat ca elevii vor ramane acasa cel putin pana la jumatatea lunii mai. Monica Anisie exclude categoric varianta inghetarii anului scolar, iar in privința evaluarii naționale și a bacalaureatului,…