Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale din Capitala vor fi premiați vineri, la Gala Excelenței in Sanatate a Municipiului Chișinau. Evenimentul se desfașoara dupa trei ani de crize majore pentru domeniu, pentru a aprecia și a aduce recunoștința doctorilor. Intr-un interviu acordat pentru Realitatea inainte de eveniment,…

- Sistemul informatic al CNAS se confrunta din nou cu disfuncționalitați, astfel ca medicii nu pot raporta servicii și nici elibera rețete . Platforma informatica a CNAS e mai mult blocata. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anunțat miercuri, 8 martie 2023, ca a recomandat medicilor de familie…

- „Referitor la sincopele aparute in funcționarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) semnalate in ultimele zile, va comunicam urmatoarele:Din analiza interna efectuata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reiese ca exista unele disfuncționalitați ale Sistemului Informatic…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei reclama ca sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este nefuncțional „de o buna perioada de timp” și afecteaza accesul pacienților la servicii medicale, blocand activitatea cabinetelor medicale. Societatea Nationala de Medicina Familiei…

- Medicii de familie cer inlocuirea tipizatelor de hartie cu formulare electronice. Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) solicita asumarea nefunctionarii sistemului informatic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, introducerea formularelor electronice in locul tipizatelor…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei critica disfunctionalitatile Sistemului Informatic Unic Integrat si solicita CNAS sa trateze cu respect atat pacientii cat si medicii care lucreaza in sistemul de asigurari de sanatate si sa remedieze cu celeritate platforma informatica. De asemenea, cer asumarea…

- Protest de amploare in fața Guvernului. Medicii și angajații din sanatate au ieșit in strada din cauza salariilor mici și cer Executivului majorarea veniturilor cu 15%. Sindicaliștii spun ca o mare parte din personalul medical nu a ajuns la nivelul de baza al salariului prevazut in lege. Este primul…

- Medicul de familie ar trebui sa fie unul dintre cele mai importante personaje din sistemul de sanatate. In majoritatea sistemelor medicale europene medicina de familie este considerata baza sistemului medical, avand alocate 10-12% din fondurile sistemului. Din pacate, in Romania, pentru medicina de…