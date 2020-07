Medicii veterinari vor primi de la stat 10.000 lei lunar pentru acțiuni sanitar-veterinare publice Guvernul a aprobat miercuri un proiect de OUG privind acordarea sumei de 10.000 de lei, fara TVA, medicilor veterinari de libera practica organizați în condițiile legii, imputerniciți pentru efectuarea acțiunilor sanitare-veterinare publice. Suma a fost discutata cu reprezentanții Autoritații Naționale Sanitara Veterinara (ANVSA), Colegiului Medicilor Veterinari, forurilor asociative și patronatului medicilor veterinari.



Potrivit unui comunicat al ANVSA, urgența promovarii Ordonanței de Urgența a Guvernului a fost impusa de necesitatea asigurarii cadrului legal primar specific pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

