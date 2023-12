Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Clinic CF Timisoara avertizeaza ca o treime dintre femeile gravide nu fac niciun control in timpul sarcinii, iar riscurile sunt majore atat pentru fat, cat si pentru mama.”O treime dintre femeile gravide nu fac niciun control in timpul sarcinii. Riscurile sunt majore atat pentru…

- Medicii trag un semnal de alarma cu privire la un inceput de o epidemie de rujeola. Specialiștii susțin ca poate da complicații neurologice foarte serioase. “Este o creștere semnificativa. Putem sa vorbim de inceputul unei epidemii de rujeola. Fusese eradicata prin vaccinare. Este periculoasa in faza…

- Carmen de la Salciua a aflat de exista unui cont cu numele sau pe o platforma pe care nu o folosește. Cantareața și-a anunțat fanii sa aiba grija și iși dorește sa rezolve situația, astfel ca paginile ca numele ei sa dispara.

- Infecțiile au devenit tot mai rezistente la antibiotice. Medicii trag un semnal de alarma cu privire la acest lucru, dupa ce numarul de decese a crescut semnificativ in Marea Briatnie. Iata ce au transmis specialiștii!

- Un trend aparent inofensiv de pe TikTok a starnit ingrijorarea medicilor și a specialiștilor in ingrijirea podoabei capilare. Din ce in ce mai mulți utilizatori adopta o practica extrema: spalarea parului doar o data pe luna, sub credința ca acest gest va aduce beneficii majore. Care este, de fapt,…

- Din nou, vine momentul cand ora s-a schimbat in Romania in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie. Ceasurile au fost date inapoi cu o ora, trecand astfel la ora de iarna 2023. Atunci cand se produce aceasta schimbare de la ora de vara, au loc o serie de schimbari la nivelul corpului…

- Studiul EY Global Voices in Health Care 2023 constata ca medicii solicita modele care sa le permita sa puna pacienții pe primul loc, fara a-și sacrifica propria calitate a vieții. Clinicienii respondenți au citat lipsa de control sau autonomie (42% din raspunsuri), gradul de incarcare (38%) și preocuparile…

- Problema medicilor de familie in Maramureș este una care ar trebui sa ne dea de gandit. La ultima ședința de Colegiu Prefectural s-a spus ca un sfert dintre medicii de familie din județ au peste 67 de ani. Mai mult, in doua localitati din judet lipsesc medicii de familie, respectiv Basesti si Oarta…