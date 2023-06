Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ zece la suta dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare fața de norma de baza intenționeaza sa renunțe la aceste contracte ca parte a acțiunilor de protest pregatite de Federația „Solidaritatea Sanitara”, transmite sindicatul.

- Circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la actiunea Demisia din contractele de garzi suplimentare (CIM-urile cu timp partial, aferente garzilor suplimentare normei de baza), in cadrul protestelor organizate de Federatia „Solidaritatea Sanitara”, informeaza…

- Medicii romani isi dau demisia din contractele suplimentare de garzi. In prezent, 10% dintre medici au semnat sesizarile trimise la Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii pentru demisia din garzile suplimentare Acest lucru va crea un haos in tara. In plsu de asta, este luata in calcul si o greva…

- Medicii și asistentele din Federatia „Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, unitatile sanitare, fara ca activitatea acestora sa fie intrerupta. „Joi, 15.06.2023, in intervalul orar 12:00-12:30 se va desfasura pichetarea unitatilor sanitare. Protestul se desfasoara fara intreruperea activitatii unitatilor,…

- Sindicalistii din Federatia ”Solidaritatea Sanitara” picheteaza, joi, unitatile sanitare, fara ca activitatea acestora sa fie intrerupta. Potrivit organizatorii protestului, in intervalul orar 12:00-12:30 se va desfasura pichetarea unitatilor sanitare. Protestul se desfasoara fara intreruperea activitatii…

- Protestul se desfașoara fara intreruperea activitații spitalelor, fiind un semnal de avertizare pentru guvernanți. Mai mult, aceștia amenința ca vor intra in greva generala. Și Federația Solidaritatea Sanitara lanseaza azi o forma drastica de protest: demisia din contractele individuale de munca aferente…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” picheteaza, maine, in intervalul orar 12.00-12.30, unitațile sanitare, fara intreruperea lucrului. Este un semnal de avertizare prealabila a guvernanților privind riscul declanșarii grevei generale. Este un protest adresat politicienilor care tocmai vor fi (re)instalați…

- Angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta, joi, sediile instituțiilor nemulțumiți de salarizare și condițiile de munca. Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii…