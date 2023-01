Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Romania, autoritațile și cetațenii au intrat in alerta dupa extinderea valului de viroze, gripa și cazuri de Covid-19. Spre deosebire de anii anteriori, atunci cand singura infecție predominanta era cea de Covid-19, anul acesta, gripa și Covid-19 par sa mearga in paralel, fenomen care aduce…

- Medicii de la Institutul Matei Bals au confirmat primele doua cazuri de infectare cu tulpina Kraken, una dintre cele mai agresive si contagioase subvariante Omicron. Subvarianta XBB.1.5 de coronavirus, numita si Kraken, se raspandeste mai rapid fata de tulpinile Omicron dominante in prezent. Deocamdata,…

- Medicii de la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala s-au confruntat in aceasta perioada cu cazuri de pacienti care au avut dubla infectie, atat pe cea cu virusul gripal, cat si pe cea cu virusul SARS-CoV-2, spune medicul Adrian Marinescu, explicand care este simptomatologia celor…

- In ultima saptamana au fost confirmate aproape 2.700 de cazuri. De 3 saptamani este o creștere alarmanta a infecțiilor respiratorii. Camerele de garda ale spitalelor sunt tot mai aglomerate, iar 10% dintre cei care ajung acolo se interneaza. Iar temperaturile ridicate sunt element care favorizeaza activitatea…

- Este epidemie de gripa in Romania. Cazurile de gripa sunt de doua, trei ori mai mari decat cele de COVID-19, iar oamenii se plang de simptomul cel mai suparator pe care-l au: tusea. Medicii avertizeaza ca lunile ianuarie și februarie va fi mult mai rau. Suntem in plina epidemiede gripa, iar spitalele…

- Sezon atipic al infecțiilor respiratorii. Camerele de garda sunt luate cu asalt. Nu doar copiii sufera forme grave, ci și adulții. Iar medicii spun ca ce e mai greu abia acum incepe, scrie Antena 3 CNN.

- Medicii din Romania sunt in alerta. Aceștia se tem de o tripla epidemie fara precedent, in condițiile in care, in doar o saptamana, s-au imbolnavit peste 100.000 de romani. Specialiștii vorbesc despre cel mai egresiv val de viroze in randul copiilor din ultimul deceniu, secțiile de terapie intensiva…

- Tripla epidemie fara precedent umple spitalele din Romania. Sunt 100.000 de cazuri noi in numai 7 zile. Medicii sunt in alerta, pentru ca nu mai fac fața valului de pacienți. Doctorii vorbesc despre cel mai agresiv val de viroze la copii din ultimul deceniu, cu sectii de terapie intensiva deja pline.…