- Un grup de medici din Africa de Sud afirma ca pacienții infectați cu tulpina Omicron pe care i-au monitorizat in ultimele saptamani au reușit sa se trateze acasa și și-au revenit rapid, ceea ce ar putea fi un indiciu ca noua varianta provoaca forme de boala mai puțin grave decat Delta, relateaza AP…

- Pe fondul creșterii numarului de cazuri COVID, in urma raspandirii tulpini Omicron, Africa de Sud raporteaza un numar mai ridicat al internarilor in randul copiilor. Autoritațile sud-africane au declarat ca acest fapt impune o vigilenta sporita, dar fara panica, intrucat este vorba despre infectii usoare,…

- Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron de coronavirus nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat pentru BBC medicul Angelique Coetzee, care conduce Asociatia Medicala din Africa de Sud (SAMA), relateaza Agerpres. Cum se manifesta Omicron? Cei mai multi pacienti se plang…

- Posibilitatea apariției unei mutații a coronavirusului Foto: Arhiva/ MApN. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 16.750 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost anunțate marti, mai multe decât în ultimele zile, dar mai puține fața de acum o saptamâna.…

- Potrivit unui studiu, cei care sunt infectați cu COVID au un risc mai mare de a face diabet. Care este explicația? Medicii sunt ingrijorați de numarul tot mai mare de pacienți care fac diabet, fie in timp ce sunt infectați cu coronavirus, fie la scurt timp dupa ce s-au recuperat. SARS-CoV-2 poate afecta…