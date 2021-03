Medicii stomatologi și cei veterinari vor putea administra doze de vaccin împotriva COVID-19 Franța va permite medicilor stomatologi și celor veterinari sa adminsitreze doze de vaccin impotriva COVID-19, transmite Reuters . Acest lucru se petrece in contextul in care cantitatea de doze pe care Franța o va avea la dispoziție luna viitoare va crește. „Creșterea numarului de doze va permite vaccinarea pe scara larga din aprilie și va necesita mobilizarea unui numar mai mare de profesioniști competenți care sa vaccineze rapid persoanele relevante”, a afirmat autoritatea franceza. Astfel, stomatologii, farmaciștii, studenții la medicina, tehnicienii de laborator, medicii veterinari și alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

