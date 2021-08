Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul, care a demarat lucrarile in cartierul Europa și a dus la surparea drumului și a crapat casele oamenilor din zona, s-a ales cu dosar penal.Inspecția de stat in construcții a fost acolo și a dispus oprirea lucrarilor, dar constructorul nu s-a conformat. Primarul Emil Boc a precizat ca inspectorii…

- Cei doi medici din Cluj, de 26 și 41 de ani, care au eliberat adeverințe de vaccinare false au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre o tanara doctorița, de 26 de ani, care lucra la centrul de vaccinare din Ocna Mureș, județul Alba, și un medic de 41 de ani din Cluj-Napoca,…

- Victoria Viișoara a pierdut astazi, scor 1-3, confruntarea cu CS Florești, din finala Cupei Romaniei, faza județeana. Meciul s-a desfașurat pe terenul bazei sportive „Clujana” din Cluj Napoca.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Denisa și soțul ei, Raul, au fost loviți de o mașina in timp ce stateau pe banca intr-o stație de autobuz din Baia Mare. In urma cumplitului accident de sambata, 3 iulie, cei doi au ajuns la spital cu rani grave. Denisa si Raul se aflau intr-o statie de autobuz din Baia Mare cand un tanar aflat la…

- Medicii de la USAMV Cluj sterilizeaza gratuit pisici și caței la finalul lunii iunie. ”In data de 26 iunie, Facultatea de Medicina Veterinara, USAMV Cluj-Napoca (FMV) organizeaza o noua ediție anuala a maratonului de sterilizari gratuite la caini și pisici. Cu aceasta ocazie, absolvenții FMV din…

- Medicii din secțiile COVID din Cluj-Napoca reclama ca vor deveni in curand șomeri, pentru ca statul nu mai are nevoie de ei. ”Suntem un grup de medici angajați pe perioada determinata in cadrul Secțiilor COVID inființate in cadrul spitalelor publice din Cluj-Napoca și dorim sa va supunem atenției…

- "Persoanele care s-au vindecat de coronavirus pot trece prin depresie" Varianta inițiala a SARS-CoV-2. Foto: Arhiva. Persoanele care s-au vindecat de coronavirus pot trece prin perioade de depresie, sau - mai grav - pot avea afectiuni neurologice. Informatia a fost facuta publica de conferentiarul…

- Un chef monstru a avut loc în Cluj-Napoca pe strada Horea la un bar vineri seara. La eveniment au participat 114 persoane. „În jurul orei 01.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…