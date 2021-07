Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca este greu de spus in acest moment daca varianta Delta a coronaviruslui este dominanta in Romania, dar cu siguranța va deveni in perioada urmatoare. „Foarte probabil ca nu este dominanta. Asta inseamna sa ai o prevalența de…

- Tulpina Delta devine extrem de amenințatoare pentru multe țari din lume, astfel ca autoritațile incep sa ia masuri de prevenție drastice pentru a ține in frau pandemia de Covid-19. Dupa ce președintele Franței a anunțat ca vaccinarea va fi obligatorie pentru personalul din sistemul medical, Grecia se…

- Arafat a vorbit despre modul in care vor putea pleca in strainatate romanii, incepand de joi, cand va intra in vigoare certificatul COVID. „Exista o perioada de tranziție in care poate sa plece așa cum se pleca și pana acum, adica cu certificatele pe care le au cetațenii. Este o perioada de tranziție…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, sambata, la Ploiesti, ca intr-o perioada de 8-10 ani, actualul sistem de pensii va intra in colaps, de aceea sistemul trebuie regandit. „Nu putem sa evitam la nesfarsit discutia despre sistemul de pensii pentru ca e foarte clar, in 8-10 ani sistemul de pensii actual,…

- Vicepremierul Dan Barna a acceptat provocarea premierului Florin Cițu. El susține ca o sa apara in zilele viitoare intr-un clip despre vaccinare. Citește și: VIDEO Florin Cițu, ACTOR in campania de promovare a vaccinarii: premierul explica NORMALITATEA de dupa vaccinare „Vaccinul conține…

- Romanii care colecteaza selectiv gunoaiele vor avea un motiv in plus sa faca acest lucru. Sticlele o sa fie platite in perioada urmatoare cu 50 de bani bucata. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului, Tanczos Barna, la postul Digi24. Cei care colecteaza sticle o sa primeasca pe ele, indiferent…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat vineri, la Sibiu, ca el considera ca responsabilitatea pentru sanatate este cel mai important stimulent in vederea vaccinarii impotriva COVID-19, el aratand si ca la nivelul Guvernului se discuta despre ce modele ar putea sa fie functionale in perioada urmatoare pentru…

- Premierul Florin Citu a afirmat miercuri ca este important ca tot personalul din sistemul de invatamant sa fie vaccinat anti-COVID-19. Asta, deși nici macar in sistemul medical nu s-au vaccinat decat in procent de sub 70% toți medicii și asistentele medicale. El a fost intrebat cu privire…