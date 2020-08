Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni ca in fiecare judet au fost detasati la directiile de sanatate publica medici si asistenti de medicina scolara, care sa ajute la derularea anchetelor epidemiologice.Intrebat daca au fost detasate 90 de astfel de cadre in Bucuresti si aproape…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni ca in fiecare judet au fost detasati la directiile de sanatate publica medici si asistenti de medicina scolara, care sa ajute la derularea anchetelor epidemiologice.Intrebat daca au fost detasate 90 de astfel de cadre in Bucuresti si aproape 900 in tara,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Directiile de Sanatate Publica nu au suficient personal, dar ca acum se pot face detasari la ordin, nominal, in cazul in care nu vor exista voluntari. O solutie este detasarea medicilor scolari catre DSP-uri, pentru a efectua anchetele epidemiologice,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atenția ca Directiile de Sanatate Publica nu mai au suficient personal care sa se ocupe de numarul mare de cazuri de coronavirus din ultima vreme. O solutie ar reprezenta-o, adauga ministrul, detasarea medicilor scolari catre DSP-uri, pentru a efectua anchetele...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca nu exista ''nicio manipulare'' privind prezentarea datelor in contextul pandemiei cu noul coronavirus. "Raportarile se fac zilnic de catre Directiile de Sanatate Publica, fiecare judet in parte, de catre Institutul…

- "Ei ar putea fi mai multi in conditiile in care am avut un context in care sa solicitm o necropsie la cel decedat, avand contextul epidemiologic. Neavand contextul epidemiologic, avand comorbiditati, de alta natura, atunci nu s-a solicitat", spune Nelu Tataru. "Cifra pe care o vedem reprezinta…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, marți, in cadrul dezbaterii "Resetarea sistemului de sanatate: de la experiența din criza Covid, la reforma și modernizare", organizata de Curs de guvernare, despre concluziile la capatul a 3 luni de epidemie de coronavirus in Romania, "un complex de imprejurari…

- "Am adoptat astazi in sedinta de guvern o ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, autoritatilor locale, necesarul de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale. In…