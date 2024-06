Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentele pentru febra sau durere care conțin metamizol ar putea fi retrase din mai multe țari europene. Printre ele se numara și Algocalminul, denumit și noraminofenazona, cu denumirea comerciala Algocalmin, utilizat sub forma de metamizol sodic. Toate aceste medicamente se afla sub investigația…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis un mesaj pentru medicii de familie. Voi sprijini menținerea veniturilor și diversificarea serviciilor, a comunicat Rafila. Mesajul a fost transmis prin intermediul rețelelor de socializare. „Astazi sarbatorim medicii de familie, carora le mulțumesc pentru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis sambata ca evoluția artistului Florin Piersic, care a fost operat la Spitalul “Foișor” din Capitala, este una favorabila. “Asteptam sa treaca aceasta perioada critica” “Am si eu informari periodice. Cel putin ultima, pe care am avut-o dimineata devreme,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 1 Mai, ca scandaluri precum cel de la Spitalul Pantelimon, unde luna trecuta au murit 17 persoane, sunt folosite politic și ca nu exista o culpa medicala, dar trebuie așteptate concluziile Parchetului, care a deschis o ancheta separata.„Cel…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, in contextul acuzatiilor care i se aduc medicului Catalin Cirstoiu, ca ar trebui facuta o declaratie pe proprie raspundere a medicilor care lucreaza in institutiile publice, ca nu directioneaza pacienti la privat, scrie gandul.ro. Alexandru Rafila…

- Sesizarile formulate de catre angajatii Spitalului Clinic de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Bucuresti au la baza o comunicare defectuoasa intre conducerea unitatii si persoanele in cauza, este una dintre concluziile Raportului Corpului de Control al Ministrului Sanatatii in urma verificarilor efectuate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca spitalele regionale aflate in fazele cele mai avansate sunt cele de la Iasi si Craiova si ca urmeaza indeaproape cel din Cluj-Napoca. In patru ani, aceste spitale ar urma sa fie finalizate, inclusiv in ceea ce priveste dotarile.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a reacționat, joi, la Digi24, in cazul spitalului Sfantul Pantelimon din București, unde o asistenta de la Terapie Intensiva a sustinut ca au murit 20 de pacienti in perioada 4-7 aprilie, dupa ce medicii de acolo au scazut doza unui anume tratament."Eu am indoieli…