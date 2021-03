Medicii şi asistenţii din Argeş ameninţă că vor opri campania de vaccinare pentru că nu au fost plătiți Medicii si asistentii din Arges ameninta ca vor opri campania de vaccinare pentru ca nu au fost platiți Personalul din centrele de vaccinare din judetul Arges ameninta ca vor opri vaccinarea anti-COVID pe 1 aprilie daca, intre timp, nu sunt platiți, conform promisiunilor, pentru munca prestata. Centrele de vaccinare functioneaza cu medici, asistenti si registratori, care acuza ca nu au primit niciun ban pentru munca desfasurata. In centrele din Arges, exista registratori care si-au intrerupt somajul si au venit sa munceasca in centrele de vaccinare. Ei nu au avut niciun venit in ultimele luni… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

