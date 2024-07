Medicii şi asistenţii ar putea să urmeze cursuri de comunicare Medicii si asistentii ar putea sa urmeze cursuri de comunicare pentru a invata cum sa interactioneze mai bine cu pacientii si apartinatorii lor, spune ministrul sanatatii, Alexandru Rafila. El a precizat ca acestea ar trebui sa faca parte din programul de pregatire a personalului de specialitate. Alexandru Rafila: Oamenii cand sunt bolnavi sau familiile copiilor, cand acestia sunt bolnavi, au nevoie nu numai de incurajare, au nevoie de o explicatie, au nevoie de o persoana cu care sa comunice si care sa le inteleaga nelinistile si au nevoie de incurajare, au nevoie de empatie. Lucrurile astea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

