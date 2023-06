Medicii și asistentele vor primi vouchere de vacanță. Guvernul vrea să evite greva generală Angajații din Sanatate vor primi vouchere de vacanța, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Sanatații in transparența decizionala. Acordarea voucherelor de vacanța este una dintre revendicarile sindicatelor din Sanatate pentru a nu declanșa greva generala la finalul lunii iunie. Proiectul de Ordonanța de Urgența pentru stabilirea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul […] The post Medicii și asistentele vor primi vouchere de vacanța. Guvernul vrea sa evite greva generala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a evita declanșarea unei noi greve generale, de aceasta data in Sanatate și Asistența Sociala, guvernul este pregatit sa le ofere angajaților din aceste domenii, vouchere de vacanța. Nu ar fi primele compromisuri facute de guvern dupa ce membrii Federației Sindicala Sanitas au intrat in greva…

- Greva japoneza miercuri, 7 iunie, in mai multe spitale din țara, iar din 15 iunie, sindicatele din Sanatate amenința cu greva de avertisment, urmata de proteste masive. Angajații din domeniu cer majorarea salariilor. De miercuri, 7 iunie, vom avea, posibil, greve suprapuse – cea a cadrelor didactice…

- Federatia Sanitas a explicat, sambata, ca cere finantarea de la bugetul de stat a voucherelor de vacanta, deoarece salariatii din Sanatate sunt singurii bugetari din Romania care nu beneficiaza de acestea inca din anul 2018. ”Pentru ca in acest moment salariatii din Sanatate sunt singurii bugetari care…

- Ordonanța pe care o adopta Guvernul nu schimba cu nimic lucrurile in ceea ce privește greva profesorilor. Este anunțul facut joi de presedintele FSLI Simion Hancescu. El a precizat ca si marti va fi greva si ca decizia privind incetarea acesteia apartine sindicalistilor. “Lucrurile nu sunt schimbate…

- Sindicalistii din Sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. „Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca va fi promovat un memorandum in Guvern care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea celor 14.000 de posturi din Sanatate, aceasta fiind una dintre revendicarile sindicalistilor. El a precizat ca si cea de-a doua revendicare si anume semnarea…

- Angajații CFR ies și ei in strada. Aceștia au anunțat ca vor protesta in fața Ministerului Transporturilor pe data de 29 mai. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile grele de munca și bugetul mai mic fața de anul trecut și amenința ca intra in greva generala. „Protestam pentru soluționarea favorabila…

- Dupa protestele din Invațamant, urmeaza și cele din Sanatate. Sindicaliștii iși striga nemulțumirile, marți, in fața Ministerului Sanatații. Medicii și asistenții sociali amenința ca vor intra in greva generala, pe data de 8 iunie. O greva generala dupa 1 iulie a anunțat și al doilea sindicat din Sanatate,…