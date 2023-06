Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea TESA din Sanatatre va picheta, vineri, Ministerul Muncii, pentru a reclama inechitatea salariala din sistem. Uniunea Nationala a Sindicatelor TESA din Sanatate, organizatie sindicala reprezentativa pe grup de unitati la nivel national, afiliata la Confederatia Sindicala Nationala Meridian,…

- Uniunea TESA din Sanatate anunta, pe pagina de Facebook , ca va protesta, vineri, in fata Ministerului Muncii. Sindicalistii reclama discriminarea salariala din sistem Manifestarea va avea loc vineri, in intervalul orar 11:30 – 13:00. „Lume , lume !!! „Orchestra” Uniunii TESA pentru guvernanți și parlamentari,…

- Greva generala in invatamant incepand de astazi. Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem. Protestul urmeaza sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare. Cei care au semnat pentru…

- Potrivit legii, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie prin care sa se dispuna, cu caracter…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, in cadrul intrevederii fiind discutata propunerea de crestere a valorii tichetelor de masa la 35 de lei sau chiar la 40 de lei, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, in cadrul intrevederii fiind discutata propunerea de crestere a valorii tichetelor de masa la 35 de lei sau chiar la 40 de lei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Nicolae Ciuca a participat,…

- Angajați din penitenciare, militari rezerviști și polițiști au protestat vineri in Capitala, dupa ce, in aceasta saptamana, au organizat manifestații in mai multe orașe din țara.

- Sindicalistii din politie, penitenciare si armata organizeaza vineri o actiune de protest prin care solicita deblocarea salariilor si eliminarea discriminarilor in ceea ce priveste pensiile militare de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…