Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. „Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune…

- Sindicalistii din sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. ‘Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune…

- Doua dintre cele trei sindicate din Educație care au organizat greva generala au anunțat, miercuri, ca profesorii nu sunt de acord cu acordul girat de președintele Klaus Iohannis. Așadar, spun sindicaliștii, mesajul venit de la cadrele didactice este clar: Greva continua! Federația Sindicatelor Libere…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca va fi promovat un memorandum in Guvern care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea celor 14.000 de posturi din Sanatate, aceasta fiind una dintre revendicarile sindicalistilor. El a precizat ca si cea de-a doua revendicare si anume semnarea…

- Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate…

- Sindicalistii atrag atentia ca miscarile de strada vor continua si saptamana viitoare, existand riscul ca organizarea examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat sa fie puse sub semnul intrebarii daca Guvernul nu va raspunde afirmativ solicitarilor legate de salarizare, conform Agerpres. „Nici la…

- Profesorii continua greva generala pe timp nelimitat, pana cand Guvernul ii va anunța pe sindicaliști ca majoreaza salariile cu 25%, au anunțat liderii din Educație dupa negocierile pe care le-au avut, la Guvern, cu șeful SGG, Marian Neacșu. Nici premierul Nicolae Ciuca, nici șeful PSD Marcel Ciolacu…

- Dupa protestele din Invațamant, urmeaza și cele din Sanatate. Sindicaliștii iși striga nemulțumirile, marți, in fața Ministerului Sanatații. Medicii și asistenții sociali amenința ca vor intra in greva generala, pe data de 8 iunie. O greva generala dupa 1 iulie a anunțat și al doilea sindicat din Sanatate,…