- In cursul zilei de marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate inca 49 de cazuri de coronavirus. Dintre acestea, 22 au legatura cu pacientul de la Spitalul "Dimitrie Gerota" din Capitala, care a mințit ca nu a calatorit in niciun stat din zonele considerate de risc maxim.Fost ofițer MAI, barbatul…

- Informațiile cu privire la lista medicamentelor au fost oferite de catre Dr. Adrian Marinescu, medic primar specializat in boli infecțioase la Spitalul „Matei Balș”, din București pentru Libertatea.

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus crește de la o ora la alta. Autoritațile confirma un nou caz in Romania."Caz pozitiv numarul 36. Este vorba despre un barbat din București, de 56 ani, care a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020. Ieri noapte a prezentat simptome, starea…

- "La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma cu aproximativ 1 ora, dupa ce am asteptat ambulanta 12 ore. Luni seara am facut febra 39.2, iar medicii de la Matei Bals mi-au facut si testul de coronavirus. Fusesem in Londra…

- Fostul ofiter MAI, angajat al ADP Sector 4, confirmat cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce acesta a mintit ca nu a fost plecat din tara si a mai imbolnavit si alte trei persoane: fiul, nora gravida si nepotul de tre ani, scrie jurnalist.ro.Fostul ofiter MAI, pacientul de 60 de ani, a fost…

- Potrivit ultimelor date, barbatul de 60 de ani depistat cu coronavirus chiar in spitalul Ministerului de Interne, este unul dintre fostii sefi ai Politiei Capitalei si este acum angajat la ADP...

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre femeia de 38 de ani care a venit in data de 20 februarie din Bergamo, Italia, cu avionul, dar si de pasagerul…

- Femeia care, aseara, a fost transportata cu o ambulanța la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, suspecta de coronavirus, are gripa. Potrivit medicului Virgil Musta, purtatorul de cuvant al unitații medicale, in cazul pacientei, testul de gripa a ieșit pozitiv. In ceea ce privește…