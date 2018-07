Proiectul de lege, depus pe 3 iulie la Senat de cei doi parlamentari PSD, vizeaza modificarea art. 391, alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii astfel: "Medicii se pensioneaza la cerere, la varsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind mentinerea in activitate pana la implinirea varstei de 67 de ani se depune, de catre medic, la unitatea angajatoare in anul anterior implinirii varstei de pensionare si (...)