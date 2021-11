Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Municipal de Urgența Barlad, peste 97% dintre pacienți nu sunt imunizați. Reprezentanții unitații au sfatuit populația sa se vaccineze. La ATI sunt internați, in permanența, 21 de pacienți cu forme grave ale bolii. Medicii sunt ingrijorați și se lupta din greu pentru viața pacienților, dar…

- Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Barlad, desemnat unitate suport COVID-19, a facut apel la populatie sa se vaccineze impotriva virusului SARS-CoV-2, afirmand ca personalul medical face fata cu greu valului de pacienti infectati si ca peste 97% dintre pacientii care se prezinta la spital sunt…

- Un tanar in varsta de 35 de ani din Arges, intubat de mai multe zile, a murit vineri. El era intubat de apriximativ o saptamana, din ziua in care i s-a nascut fiul. Barbatul era diagnosticat cu COVID-19 si internat la sectia ATI a Spitalului de Urgenta Pitesti. Tanarul a ajuns in stare grava la spital…

- „Vreau sa spun, inca de la inceput, ca acesta este un mesaj pentru aceia dintre dumneavoastra care iși doresc sa salveze vieți și ințeleg la ce rascruce de drumuri suntem.Acum vorbim despre o realitate crunta, care se sprijina pe un adevar foarte dur.Vorbim despre viața sau moarte, veselie sau tristețe,…

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva sunt peste 210 pacienți COVID-19 pozitivi, iar medicii spun ca pentru fiecare pacient sunt alți 3 care așteapta internarea. „In continuare, populația nu dorește sa se vaccineze, nu respecta masurile de prevenție. In sarcina Spitalului Clinic de Boli…

- Medicii atrag atentia continuu ca cei nevaccinati risca sa fie infectati cu COVID-19. Gabriel Diaconu, psihiatru, vorbeste din nou despre inconstienta oamenilor si spune ca in curand boala va musca din ei, rand pe rand, si vor ajunge sa fie tratati de cei pe care ii blameaza.

- Consilierul premierului Florin Cițu, fostul ministru al Sanatații Nelu Tataru, descrie intr-un mesaj pe Facebook situația disperata din unitațile de primiri urgențe ale spitalelor din țara. „Epuizare! Durere! Tragedii fara margini!”, scrie Tataru, care spune ca majoritatea celor care ajung acolo sunt…

- Mesaje similare vor fi transmise și prin intermediul organizațiilor de pacienți, iar saptamanal, va fi transmis un mesaj Ro-alert. Autoritațile recurg la noi, metode in incercarea de a convinge cat mai multe persoane sa se vaccineze in aceasta perioada, pentru a se proteja in ultimul moment și a evita…