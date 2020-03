Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, a ridicat duminica o problema care nu s-a mai discutat pana acum: dureaza mult pana ajung rezultatele testelor de coronavirus și in județul unde iși exercita funcția nu se știe daca sunt sau nu sunt bolnavi de COVID-19 petru ca de…

- Trei liberali au fost infectați cu coronavirus, susține HotNews.ro . Este vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiuș și Adrian David. Informația a fost confirmata ulterior de grupul de comunicare strategica.”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…

- 31 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. In acest context, secretarul de stat din Ministerul Sanatații roman, Nelu Tataru, a anuntat ca "Romania se pregateste de scenariul 3".

- Nordul Franței și Madridul intra in zona roșie de coronavirus, cel mai probabil, miercuri dimineața, astfel ca romanii care vin din acele zone vor intra in carantina instituționalizata, a declarat, marți seara, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Vezi și: Raed Arafat: Este…

- Nordul Franței și Madridul intra in zona roșie de coronavirus, cel mai probabil, miercuri dimineața, astfel ca romanii care vin din acele zone vor intra in carantina instituționalizata, a declarat, marți seara, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Tataru a anunțat, la Digi24,…

- Cei doi angajați de pe ambulanța care l-a preluat de la domiciliu pe barbatul din București depistat pozitiv pentru COVID-19, au fost puși sub izolare și urmeaza sa fie testati pentru a vedea daca au contactat virusul, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, potrivit mediafax.Tataru…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Secretarul de stat in ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca nu este un caz sever in ceea ce il privește pe romanul depistat cu coronavirus care s-a aflat la bordul unei nave de croaziera.„Ministerul Sanatații a fost informat. Romanul se afla intr-un spital din Japonia pentru tratament.…