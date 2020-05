Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de Libertatea despre incidentul de la Balți, Republica Moldova, acolo unde cadrele medicale din Romania au primit cate un plic cu 1.000 de dolari de la Renato Usatii, Raed Arafat spune ca totul a fost doar o neințelegere. Șeful DSU susține varianta pe care a oferit-o și Ambasada Romaniei in…

- Medicii romani care au plecat in Republica Moldova, repartizati in orasul Balti, au fost intampinati de primarul Renato Usatii, care i-a premiat cu cate 1.000 de dolari si le-a promis cate un curcan. Cadrele medicale au returnat integral sumele de bani in prezenta presei locale, transmite Ambasada Romaniei…

