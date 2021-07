Medicii români, confirmați de studiile europene. Imunitatea prin virus bate vaccinarea Imunitatea dobandita prin infectarea cu virusul Covid este mult mai persistenta și mai consistenta decat cea dobandita prin vaccinare, au concluzionat medicii italieni, dupa un studiu amplu realizat in nordul țarii. Același lucru l-au tot repetat medicii romani, care au aratat ca sistemul imunitar al organismului se apara mult mai bine prin limfocitele T. Mitul […] The post Medicii romani, confirmați de studiile europene. Imunitatea prin virus bate vaccinarea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

