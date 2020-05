Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, intre care patru cadre medicale, din echipa care s-a aflat in misiune umanitara in Republica Moldova au fost confirmate cu coronavirus, toate fiind asimptomatice. "Regret ca s-au infectat, dar am convingerea ca ceea ce au facut conteaza enorm pentru Romania", a spus premierul Ludovic…

- Medicii militari din Romania, care au venit in Republica Moldova pentru a ajuta in lupta cu noul tip de coronavirus, timp de 15 zile, au fost decorați cu medalia „Pentru consolidarea fratiei de arme” de catre ministrul Apararii, Alexandru Pinzari.

- Medicii si asistentii din Romania si-au incheiat misiunea umanitara in Republica Moldova. Au muncit timp de doua saptamani cot la cot cu medicii basarabeni pentru a salva viețile pacienților infectați cu COVID-19.

- „Este situația mai grea acolo, pentru ca resursele sunt mult mai puține. Din fericire, numarul de morți nu e mare, e chiar mai mic decat in Romania. Și >, ma rog, tot pe acolo, cifre comparabile. Sigur ca sistemul e mult mai lipsit de resurse. Noi le-am luat toți doctorii, toți dentiștii, toate asistentele…

- La zece ani de la semnarea parteneriatului strategic intre Romania si Republica Moldova pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, Ministerul de Externe de la Bucuresti a adresat luni, 27 aprilie, mai multe critici autoritatilor de la Chisinau.

- Inca trei persoane din Republica Moldova au murit dupa ce au fost infectate cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 64 ani din Chisinau, o femeie de 69 ani din Dubasari, Transnistria, si un barbat de 78 de ani din Tiraspol.

- Primarul de Balți Renato Usatîi susține ca în timpul guvernarii Sandu s-ar fi întreprins masuri pentru contracararea contrabandei cu țigari, dar ca aceasta s-ar fi reluat ulterior și ar fi gestionata chiar de catre șeful statului, Igor Dodon. Usatîi a prezentat miercuri,…

- Mitropolia Basarabiei și cea a Chișinaului și Intregii Moldove nu-l au inregistrat in randul clericilor pe preotul infectat cu Covid-19 dupa pelerinajul de la Poceaev. Declarațiile aparțin ambelor Mitropolii din Republica Moldova.