Stiri pe aceeasi tema

- Miracol in Marea Britanie. Un bebeluș nascut la 22 de saptamani, caruia medicii ii dadeau nici zece la suta șanse de supraviețuire, a caștigat lupta pentru viața.Bebelușul cantarea doar 515 grame cand a venit pe lume, pe 6 septembrie anul trecut.

- Cea mai mare greva din Marea Britanie din ultimii zece ani va paraliza intreg orașul. Muncitori, profesori, mecanici de tren, funcționari publici, lectori universitari, șoferi de autobuz și agenți de securitate din șapte sindicate vor ieși in strada pentru a protesta fața de criza economica și creșterea…

- Profesori, lucratori feroviari, funcționari publici, universitari: Marea Britanie se pregatește pentru o noua zi de greve in masa, miercuri, cea mai mare din ultimul deceniu, intr-o țara care se afla in mijlocul unei crize economice alimentate de inflație. Pana la o jumatate de milion de oameni ar…

- Personalul britanic de pe ambulanțe a intrat din nou in greva, luni, pentru a cere majorari salariale in fața inflației din Marea Britanie, unde un numar tot mai mare de conflicte de munca nu da semne de diminuare iar guvernul se dovedește inflexibil. Aceasta este a treia greva in cinci saptamani pentru…

- Moartea la 30 de ani a ajuns o normalitate post-vaccinare. Ieri, un fotbalist roman s-a stins din viața la 30 de ani, dupa un cancer galopant care l-a ucis in doar 30 de zile. Medicii spun ca ARN-ul mesager din vaccinul anti-Covid ajunge sa distruga competența sistemului imunitar și, astfel, acesta…

- Medicii au luat aceasta decizie dupa ce proiectul lor a fost eliminat de pe lista spitalelor finanțate prin PNRR.In ultimul an, numarul pacienților cu probleme de inima a crescut cu peste 50 la suta, spun medicii din Iași, care nu au locuri suficiente pentru a-i ingriji.Liderul Sindicatului Sanitas…

- Era inevitabil sa se ajunga la o mare criza sociala care sa deschida ultimul capitol, poate cel mai serios și prelungit, a ceea ce inseamna consecințele BREXIT pentru economia, finanțele și intreaga societate britanica.

- O noua greva, marți, amenința cu perturbari majore in Marea Britanie, in timp ce țara se confrunta cu o acțiune sindicala istorica din cauza crizei legate de costul vieții in perioada premergatoare sarbatorilor. Potrivit sindicatului RMT, 40.000 dintre membrii sai care lucreaza in rețeaua Network Rail,…