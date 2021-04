Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie susțin ca in plina criza, medicina primara devine domeniu de experiment pentru decidenții din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Medicii sunt suparați ca autoritațile vor sa schimbe regulile și considera ca astfel sunt neindreptațiți. Potrivit unui comunicat…

- In urma apariției in spațiul public a unui document semnat de 29 de medici, medici dentiști și farmaciști, Colegiul Medicilor transmite ca „medicii care nu respecta normele vor fi identificati si cercetati”, medicii stomatologi se delimiteaza de poziția semnatarilor, iar farmaciștii condamna o astfel…

- „Ziua Z. „Medicii romani nu mai tolereaza aberațiile Guvernului”. Mai mulți medici și farmaciști le cer autoritaților incetarea strategiei greșite, „impotriva romanilor””. Era titlul unei postari ce vuia de vreo doua zilepe diferite grupuri pe rețelele de socializare, dand senzația falsa, din titlu…

- Colegiul Medicilor din Romania a anuntat ca se delimiteaza de mesajul transmis autoritatilor de mai multi medici si farmacisti in legatura cu restrictiile si combaterea pandemiei. Organizatia a precizat ca cel putin unul dintre medicii care apare ca ar fi semnat documentul sustine ca nu a facut acest…

- Colegiul Medicilor din Romania a anuntat ca se delimiteaza de mesajul transmis autoritatilor de mai multi medici si farmacisti in legatura cu restrictiile si combaterea pandemiei. Organizatia a precizat ca cel putin unul dintre medicii care apare ca ar fi semnat documentul sustine ca nu a facut acest…

- Medicul a avertizat ca presiunea pe ATI va crește in perioada urmatoare și a recomandat autoritaților sa comunice mai mult și mai transparent cu populația. ”Fiecare are dreptul la opinie, dar depinde de unde ne luam sursele de informare. Noi suntem medici și salvam vieți, nu criminali, cum s-a indus…

- Colegiul Medicilor din Romania acuza, luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate de lipsa de inters in negocierea Contratului-cadru pentru perioada 2021 – 2022, anuntand ca s-au alocat trei ore de discutii pentru parcurgerea a 168 de pagini.

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, afirma ca, daca in sistemul sanitar se va aplica viitoarea lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, „sistemul medical va intra in colaps” in anumite regiuni unde se inregistreaza un deficit de personal medical si unde…