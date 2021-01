Medicii recomandă valeriană în timpul furtunilor magnetice Medicii recomanda persoanelor meteosenzitive sa ia sedative in timpul furtunilor magnetice. In special, sint binevenite talpa giștei și valeriana. Un efect calmant au ceaiurile de menta și melisa, precum și orice ceai de plante, transmite informing.ru In plus, potrivit medicilor, in timpul furtunilor magnetice persoanele meteosenzitive nu trebuie sa se surmeneze, sa respecte regimul, sa se trezea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Medicii recomanda persoanelor meteosenzitive sa ia sedative in timpul furtunilor magnetice. In special, sint binevenite talpa giștei și valeriana. Un efect calmant au ceaiurile de menta și melisa, precum și orice ceai de plante. In plus, potrivit medicilor, in timpul furtunilor magnetice persoanele…

