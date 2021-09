​Medicii, profesorii și militarii sunt obligați să aleagă: vaccinare sau testare! Anunțul lui Arafat ​Medicii, profesorii sau militarii sunt categoriile care ar putea fi obligate sa se vaccineze sau sa se testeze saptamanal pe banii lor. O decizie in acest sens urmeaza sa fie luata in curand. „Cert este ca trebuie sau vaccinare obligatorie și in cel mai rau caz testarea obligatorie cel puțin o data pe saptamana. Una din acestea doua trebuie sa fie. (…) Statul iți ofera vaccinul gratuit, ai acces la el deja de cateva luni, poți sa te duci oriunde sa te vaccinezi. Daca ai ales sa nu o faci, atunci te testezi”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat la Digi 24. „Masurile astea vor trebui sa vina foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

