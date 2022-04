Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul medical din Romania a trecut in acești ani de pandemie prin provocari majore. Curajul și devotamentul personalului medical au fost recunoscute astazi, de Ziua Mondiala a Sanatații, chiar de președintele Romaniei.

- Statul roman ofera refugiaților din Ucraina asistența medicala completa, studenții la medicina sunt ajutați sa se integreze in universitațile noastre, dar, paradoxal, deși Romania are un mare deficit de medici specialiști in spitalele publice, medicii ucraineni nu pot fi angajați in spitalele din Romania. …

- Un numar de 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitatile medicale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . „Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 – 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75…

- O femeie de 84 de ani, refugiata din Ucraina, a murit intr-un camin studentesc din municipiul Galati in urma unui stop cardio-respirator. Rudele le-au spus cadrelor medicale ca victima avea mai multe probleme medicale. Despre situația refugiaților, in județul Galați, relateaza Aurelia Bogatu: O femeie…

- Sistemul de sanatate din Romania risca sa intre in colaps in valul V al pandemiei. Tot mai multe cazuri de Covid sunt intalnite in randul medicilor și personalului medical. 100 de cazuri au fost raportate in ultima saptamana in Timiș.

- Dr. Beatrice Mahler a dezvaluit ca medicii din Romania se confrunta cu un val de plangeri penale pentru modul in care au ingrijit pacienții in pandemie. Unele acuzații sunt grave și merg chiar pana la omor din culpa. Medicul a mai precizat ca, doar intr-un singur caz, au fost chemati „100 de colegi…

- Spitalele din Buzau care trateaza pacienti Covid-19 se confrunta cu un deficit de cadre medicale si cauta solutii pentru a rezolva situatia astfel incat valul 5 sa nu le prinda descoperite, conform news.ro. Toate spitalele din Buzau care trateaza pacienti COVID-19 spun ca si-au facut stocurile…

- Colegiul Medicilor din Romania a prezentat, duminica, printr-un comunicat de presa, situatia numarului de Certificate Profesionale Curente (CPC), pe ultimii sase ani, cu scopul de a exercita profesia in afara Romaniei. Astfel, in 2021 au fost emise 776 de Certificate Profesionale Curente. Cele…