Medicii merg la vot In perioada 15-17 martie, medicii din toata țara iși aleg noii reprezentanți in organizația profesionala. Chiar daca sunt sub presiunea noului coronavirus și recomanda prudența maxima și masuri sticte de prevenție in orice imprejurare, doctorii nu și-au pierdut umorul. Iata cum indeamna ei paticiparea la vot, in general… Alergologul: Daca te mananca, mergi sa […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

