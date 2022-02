Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve din Iași au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu o substanța misterioasa. In timpul orei de sport, mai multe eleve s-au plans ca au ameteli, greata si dureri de cap. In timpul orei de educație fizica, o fetița de clasa a doua a acuzat ca in vestiar se simte un miros intepator si ca o…

- Medicii sustin aceasta observatie in ciuda faptului ca numarul de copii internati ramane ridicat. Numarul de copii internati cu forme moderate sau severe de COVID-19 la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se mentine la un nivel ridicat. Specialistii spun insa ca se observa atingerea unui platou al…

- Weekendul trecut, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au fost internati cei mai multi copii cu COVID in zona rosie: 47 de pacienti. Ieri se aflau internati in total in spital 56 de copii infectati cu SARS-CoV-2, dintre care 47 in zona rosie si 9 pe zona ATI. Jumatate dintre copiii care sunt spitalizati…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, efectueaza joi si vineri o vizita in Italia, la Roma, unde are programate intalniri la Institutul Superior de Sanatate si Ministerul Sanatatii.In cursul zilei de vineri, Alexandru Rafila si omologul sau, Roberto Speranza, vor semna un memorandum de intelegere care…

- Trei copii infectati cu virusul SARS-CoV-2 sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara, intrucat in spitalele cu profil pediatric din municipiu nu mai sunt locuri, a declarat, marti, seful Sectiei de Boli Infectioase a unitatii sanitare, dr.…

- Este vorba despre trei tineri de 17 ani, o fata si doi baieti, care s-au certat in jurul renumitei piete de flori din Timisoara.Eleva l-a injunghiat in piept pe unul dintre ei, apoi a fugit. Apelul la numarul de urgenta 112 a fost dat miercuri dimineata cand o persoana semnala ca trei tineri se cearta…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, trei noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron, doua la femei de 24 si 49 de ani, fara istoric de calatorie, si unul la un barbat de 56 de ani, contact cu persoana venita din Franta, toate cu forme usoare care nu au necesitat internarea.…